타임스퀘어, 여름 맞이 21SS 시즌오프…“풍성한 할인혜택”

[아시아경제 임춘한 기자] 경방 타임스퀘어는 여름 맞이 ‘21SS 시즌오프’를 실시한다고 25일 밝혔다.

SPA 패션 브랜드 ZARA, H&M, 미쏘, 스파오 등 기존 행사는 재고 소진 시까지 계속된다. COS는 최대 50% 할인에 세일 품목을 추가하고, 유니클로는 슬기로운 여름나기 이벤트로 다양한 상품의 할인 혜택을 제공한다. 에잇세컨즈도 최대 60%와 오는 30일까지 셔츠 2장 이상 구매 시 추가로 20% 할인한다.

스포츠 브랜드 나이키는 210~20% 여름 정기 세일을 실시하고, 아디다스 오리지널스와 아디다스 퍼포먼스는 오는 30일까지 20~40%, 리복도 다음달 18일까지 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

타임스퀘어 관계자는 “지난주부터 진행 중인 시즌 오프 행사에 새로운 브랜드와 프로모션이 추가됐다”며 “타임스퀘어에 방문하셔서 다양한 쇼핑 혜택과 즐거움을 누려보시길 바란다”고 말했다.

