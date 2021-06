[아시아경제 강나훔 기자] 서울의 한 아파트에서 60대 노인이 흉기에 찔려 사망하는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

24일 경찰 등에 따르면 사망한 A씨는 이날 오후 5시께 서울 강서구의 한 아파트 안에서 머리와 어깨 등 몸 곳곳에 자상을 입은 채 발견됐다.

A씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 찾지 못하고 숨졌다.

경찰은 아파트 CCTV와 사건 현장을 처음 발견한 A씨 가족의 진술 등을 토대로 용의자를 찾는 데 수사력을 모으고 있다.

