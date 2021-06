'채용 외압 의혹' 신장열 전 울주군수 2심서 무죄

[아시아경제 김형민 기자] 기초단체 산하기관 직원 채용에 외압을 행사한 혐의로 기소된 신장열 전 울주군수가 징역형의 집행유예 판결을 받은 1심을 뒤집고 항소심에서 무죄를 선고받았다.

부산고법 형사항소1부(부장판사 박종훈)는 24일 업무방해 혐의로 재판에 넘겨진 신 전 군수에게 무죄를 선고했다.

재판부는 유일한 증거였던 공단 본부장 진술을 그대로 믿기 어렵다고 봤다. 수사기관에선 채용 지시나 청탁을 받았다는 취지로 말했으나 2심 법정에선 번복하거나 "기억이 없다"고 진술하는 등 일관성이 없다고 판단했다.

또한 신 전 군수와 공단 본부장 사이에 청탁이 있었다고 볼 만한 통화 내역이나 문자메시지가 없다는 점을 근거로 삼았다.

재판부는 "공소사실을 뒷받침하는 유일한 증거를 그대로 믿을 수 없는 이상, 혐의를 증명할 수 없다"고 선고 이유를 밝혔다.

신 전 군수는 군수로 재임한 2014~2015년 친척이나 지인 청탁을 받고 당시 울주군시설관리공단 본부장에게 "챙겨 보라"고 지시해 3명을 공단 직원으로 부정 합격시킨 혐의로 기소됐다. 지난해 2월 열린 1심은 그에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

