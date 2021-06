코로나19로 실직한 관광버스 기사, '조의금 도둑'으로

[아시아경제 강나훔 기자] 경기 성남중원경찰서는 상습절도 혐의로 A(43) 씨를 구속해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 4월 20일부터 이달 17일까지 성남과 부산, 인천 등 전국의 화장장 7곳을 돌며 10차례에 걸쳐 조의금 2140여만원을 훔친 혐의를 받고 있다.

경찰은 폐쇄회로 (CC)TV 수사 등으로 A씨를 특정하고 이천의 B호텔에 숨어 있던 A씨를 지난 18일 검거했다.

8년간 관광버스 기사로 일하다 코로나19 여파로 지난해 8월 실직한 뒤 생활고에 시달리던 그는 과거 운구 버스를 몰았을 때 유족들이 조의금을 주로 버스 안에 보관하는 것을 보고 이를 노려 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

A씨는 범행 시 의심을 피하려고 검은 정장과 넥타이를 착용하고, 조문객인 척 정차된 버스에 탑승한 뒤 돈을 훔친 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "A씨는 코로나로 직장에서 해고된 뒤 수입원이 사라져 범행을 저질렀다고 진술하고 있다"며 "A씨에게 여죄가 더 있을 것으로 보고 보강 수사를 진행하고 있다"고 설명했다.

