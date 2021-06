교원 웰스팜, 2021 KS-WEI 식물재배기 부문 1위

건강성·환경성 지수 등 전체 평가에서 최고점 획득

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹 건강가전 종합 브랜드 웰스(Wells)는 가정용 식물재배기 ‘웰스팜’이 '2021 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)' 식물재배기 부문 1위에 선정됐다고 24일 밝혔다.

올해 제 18회를 맞이한 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)는 한국표준협회(KSA)와 연세대학교 환경과학기술연구소가 소비자들이 이용하는 상품과 서비스 웰빙 정도를 5개 측정 지수로 평가해, 각 부문별 웰빙 만족도 1위 인증을 수여하는 제도이다. 건전한 소비 문화 조성과 웰빙 산업 발전에 기여하고자 2004년부터 진행됐다.

이날 웰스팜은 서울 소공동 롯데호텔에서 진행된 한국표준협회(KSA) 주관 ‘2021 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)’에서 식물재배기 부문 1위 인증 영예를 안았다. 웰스팜은 누구나 손쉽게 가정에서 기능성 채소를 재배할 수 있는 가정용 스마트팜이다.

사용자에 안전한 친환경 채소와 홈가드닝 재미를 동시에 제공해, 건강성과 환경성 지수를 비롯한 전체 평가에서 가장 높은 점수를 획득했다고 웰스 측은 설명했다.

웰스 관계자는 “이번 인증 수상은 고객들의 목소리를 통해 웰스팜에 대한 만족도를 인정받은 뜻 깊은 결과”라며, “웰스는 이용자 만족도를 높여 나갈 혁신 제품과 서비스를 지속적으로 선보이도록 더욱 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

