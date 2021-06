[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 김하용 의장은 24일 코로나19 극복을 위한 '우리 경남 사회 백신 나눔 캠페인'에 기부자로 동참했다.

기부금은 코로나19로 인한 우울감과 실직, 학습격차 심화 등의 사회문제를 해결하기 위한 사업에 사용된다.

김하용 의장은 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 분들은 다름 아닌 우리의 이웃들"이라며 "사회 백신 캠페인이 우리 이웃을 지켜주는 건강한 백신이 되길 바란다"고 말했다.

한편 경남사회복지공동모금회가 개최하는 '우리 경남 사회 백신 나눔 캠페인'은 이달 15일부터 7월 31일까지 진행되며 계좌모금과 인터넷 기부도 가능하다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr