목포수산식품지원센터, 맞춤형 소비패턴 기반 상품개발 구축

전국 3번째 고령친화식품 물성시험법 승인

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시에 소재한 (재)목포수산식품지원센터(이하 지원센터)가 ‘고령친화산업 진흥법 시행령’ 개정에 발맞춰 물성시험법을 전국에서는 3번째, 전라남도에서는 최초로 승인받았다고 24일 밝혔다.

이로써 지원센터는 자가품질위탁시험·검사기관으로 이화학 38개 항목, 미생물 33개 항목에 대한 시험분석을 지원할 수 있게 됐다.

지난 5월 31일부터 고령친화우수식품(이하 우수식품) 지정제도가 시행 중인 가운데 지원센터는 고령자를 위한 식품 개발과 시장 활성화를 위해 고령친화식품 개발 및 제품 품질관리를 위한 공인시험 항목 중 물성시험법을 승인받았다.

고령친화우수제품으로 지정되기 위해서는 음식의 맛과 형태는 유지하면서도 더 씹기 편하고 삼키기 수월하게 만든 식품인지, 고령자에게 부족하기 쉬운 영양소를 보충할 수 있는 음식인지 등에 대한 기준을 통과해야 한다.

지원센터는 한국식품산업클러스터진흥원의 고령친화식품산업지원센터와 협력해 고령친화우수식품 지정제도가 정착할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

지원센터 관계자는 “소비 트렌드에 맞는 세대별 맞춤형 수산식품 개발을 위해 다양한 수산식품 분야 인증을 지원할 예정이다. 센터의 시험분석 역량을 바탕으로 전남 수산식품산업 육성을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 지원센터는 최근 국방기술품질원의 국방품질경영체제 시험·검사기관 등록을 완료해 군납용 김 등 전남의 식품제조기업들에 대한 검사를 지원할 수 있는 기반을 구축했다.

