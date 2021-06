김해시, ‘2021 대한민국 동행세일’에 가야뜰 쇼핑관 참가 … 전품목 20% 할인

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경제 위기 극복과 내수 활성화를 위한 ‘2021 대한민국 동행세일’에 동참한다.

동행세일은 24일부터 내달 11일까지 전국의 대형유통업체, 제조업체, 전통시장, 소상공인 등의 다양한 주체들이 참여하는 대규모 상생 할인 행사다.

시는 e경남몰(경상남도 통합 쇼핑몰) 내 ‘가야뜰 쇼핑관’에서 할인행사를 진행하며 쌀, 김치, 장군차, 알로에 등 가야뜰 입점 전 품목을 20% 할인된 가격으로 판매한다.

또한 이벤트 행사로 e경남몰 구매자를 대상으로 500만원 상당의 경남사랑상품권 추첨으로 지급할 예정이다.

김해시 관계자는 “앞으로도 우리 시 농산물의 비대면 직거래, 비대면 마케팅 등의 新 유통망 확보와 판로 다변화를 통해 가격 불안정에 대응하고 농업인 소득증대에 이바지할 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr