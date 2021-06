[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 업자로부터 뇌물을 수수한 혐의로 재판을 받아오던 무안군청 A 과장이 1심 재판에서 징역 5년을 선고받고 법정 구속됐다.

24일 오전 광주지법 목포지원은 A과장의 혐의에 대해 모두 인정하고 징역 5년에 벌금 1억원, 추징금 7340만원을 선고했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr