[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오전 신길동 소재 살레시오회에서 열린 국회의원 연구단체 ‘약자의 눈’ 현장 간담회에 참석, 김민석 국회의원과 함께 아동보호치료시설을 라운딩하고 있다.

이날 간담회에는 김민석 국회의원을 포함한 참여 의원과 관계부처 임직원, 아동보호치료시설 관계자 및 시·구의원이 참석, 시설의 현황, 실태 소개에 이어 당면 현안을 논의, 시설 라운딩 실시를 끝으로 일정을 마무리했다.

채현일 구청장은 "아동·청소년의 복지 향상과 전인적 성장을 지원하기 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr