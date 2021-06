[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시가 포스트코로나 시대에 비대면 관광지로 주목받고 있는 섬 여행을 활성화하고자 거제의 섬 홍보 리플릿을 제작해서 배포한다.

23일 시에 따르면 이번 리플릿은 ‘섬 속의 섬’을 테마로 천혜의 아름다운 경관과 다양한 즐길 거리를 가지고 있는 ‘거제의 섬’에 대한 관광 정보를 담았다.

시는 해당 홍보물을 관광안내소, 주요 유람선 선착장 등에 배포해 거제를 찾는 관광객들이 섬 여행을 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 안내하고, SNS 및 이벤트를 통해 매력적인 거제의 섬을 홍보한다는 방침이다.

거제시 관계자는 “거제섬의 아름다움을 더욱 많은 관광객에게 알릴 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

