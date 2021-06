한화솔루션, 계열사 한화종합화학 주식 4730억원에 추가 취득

[아시아경제 김흥순 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,600 전일대비 100 등락률 +0.22% 거래량 1,647,885 전일가 46,500 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 한화, 삼성서 1조원 한화종합화학 지분 매입…6년 빅딜 매듭외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고한화솔루션, SPC 그룹에 친환경 포장 소재 공급 close 은 석유화학제품과 관련 제품 제조 판매업 등을 담당하는 계열사 한화종합화학의 주식 491만62주를 약 4730억원에 추가 취득한다고 23일 공시했다. 주식 취득 뒤 한화솔루션의 한화종합화학 지분율은 47.6%가 된다. 취득 예정일은 다음 달 30일이다. 한화솔루션은 이번 주식 취득의 목적을 "추가 지분 취득을 통한 미래가치 제고와 주주간 계약 종료"라고 밝혔다.

