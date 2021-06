'수술실CCTV설치법' 법안소위 못 넘어…7월에 재논의

[아시아경제 금보령 기자] '수술실 CCTV 설치 법안'을 놓고 여야간 이견을 좁히는 듯 보였으나 국회 보건복지위원회 법안심사소위 문턱은 넘지 못했다.

23일 오전 국회 보건복지위는 제1법안심사소위원회를 열고 '수술실 CCTV 설치 의무화'를 골자로 하는 의료법 개정안을 심사했다.

이날로 네 차례에 걸쳐 심사를 이어온 여야는 환자의 동의를 전제로 한 수술실 촬영, 의료사고에 대한 소송이 발생했을 때 법원 및 수사기관의 요구가 있을 경우 영상을 열람할 수 있도록 하는 부분 등에 대해 공감대를 이뤘다. 결국 CCTV를 수술실 안과 밖 가운데 어디에 설치해야 할지, 촬영 영상 열람은 어디까지 허용할 수 있을지 등이 쟁점으로 남게 됐다.

복지위 여당 간사인 김성주 더불어민주당 의원은 회의 후 기자들과 만난 자리에서 "수술실 내부에 설치할 것인지 다른 위치에 설치할 것인지와, 설치를 의무화 할 것인지 자율화 할 것인지가 가장 큰 쟁점"이라고 설명했다. 김 의원은 또 "최근 대리수술이 발생했다"며 "이런(법안 처리) 게 늦어진다면 불행한 일이 생길 수 있다는 입장에 여당은 빨리 처리할 것을 요구했다"고 얘기했다.

야당 간사인 강기윤 국민의힘 의원은 "대리수술이나 성범죄, 불법의료행위 이건 근절해야 한다는 데 여야가 없다"며 "국민에게 피해 가지 않고 할 수 있는 최적의 법안을 만들도록 나름대로 의견을 많이 좁혔다"고 말했다. 이어 강 의원은 "절대 야당이 반대하지 않는다"고 강조했다.

다만 이날 열린 법안소위에서도 여야 합의에 실패했다. 이와 관련된 의료법 개정안은 7월 국회에서 다시 논의될 예정이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr