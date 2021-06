[포토]WK뉴딜국민그룹, 광진구에 마스크 30만매 기부

23일 WK뉴딜국민그룹-광진구 방역물품 기부 전달식 개최... 덴탈마스크 총 30만매 기부…지역 내 취약계층에 전달 예정

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 23일 WK뉴딜국민그룹으로부터 덴탈마스크 30만매를 전달받았다.

이날 전달식에는 김선갑 광진구청장과 박항진 WK뉴딜국민그룹 총재 등이 참석해 마스크를 전달받고 코로나19 극복을 위한 의견을 나눴다.

구는 전달받은 마스크를 코로나19 소외계층과 취약계층 등 도움이 필요한 구민에게 전달할 예정이다.

WK뉴딜국민그룹은 마스크 등 방역물품을 생산·수출하는 기업으로, 사회적 책임을 실천하기 위해 지속적으로 마스크를 기부하고 있다.

김선갑 구청장은 “자발적인 기부를 통해 응원을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사 인사를 전한다”며 “코로나19 장기화로 인해 몸과 마음이 모두 지친 구민들에게 큰 힘이 될 것으로 생각된다”고 말했다.

이어 “구 또한 이런 응원과 따뜻한 손길에 힘입어 코로나19가 종식되고 일상을 되찾는 그 날까지 최선을 다하겠다”라고 덧붙였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr