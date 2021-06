무안군 삼향읍 주민자치위원회, 남악중앙공원 꽃동산 만들기 행사 가져

임동현 위원장 “코로나19로 지친 주민들에게 작은 위로가 되길 바란다”

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 삼향읍 주민자치위원회(위원장 임동현)는 지난 17일 남악중앙공원 화단에서 수국 등 4종의 꽃과 나무를 심는 행사를 진행했다고 23일 밝혔다.

꽃과 나무를 주제로 한 이번 행사에는 김산 무안군수와 주민자치위원, 어린이 등 30여 명이 참석했다.

주민자치위원들은 이른 시간부터 공원 내 화단에 심을 수국과 꽃모종들을 옮기고 흙을 고르며 어린이들과 함께 옹기종기 모여앉아 예쁜 화단을 만들었다.

임동현 위원장은 “오늘 가꾼 화단이 코로나19로 지친 주민들에게 작은 위로가 되길 바란다”며 “주민들을 위한 볼거리를 조성하고 쾌적한 환경을 만들어 나가기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

김산 군수는 “코로나19로 야외활동과 문화행사들이 줄어드는 상황에서 삼향읍 주민들의 쉼터인 남악중앙공원이 어린이와 주민자치위원들의 손길로 화사한 여름을 맞이하게 됐다”며 “지역 발전을 위해 늘 애써주시는 주민자치위원님들께 감사드리며 앞으로도 활발한 활동을 부탁드린다”고 당부했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr