무안군, 찾아가는 흡연·음주 예방 인형극 ‘큰 호응’

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 관내 유치원과 어린이집 아동들을 대상으로 찾아가는 흡연·음주 예방 매직스토리 인형극을 운영하고 있다고 23일 밝혔다.

흡연·음주 예방 매직스토리는 인지능력이 형성되는 유아기의 눈높이에 맞춰 담배 유해 물질을 코믹마술로 연출하고 익숙한 전래동화 속 주인공을 통해 금연에 대한 메시지를 전달하는 인형극이다.

어린이들은 인형극을 통해 자연스럽게 금연과 절주 개념을 익히고, 건강한 생활 습관을 형성할 수 있다.

군은 지난 22일 유치원, 어린이집 3곳의 아동, 학부모, 교사 등 87명을 대상으로 매직스토리 인형극을 개최해 큰 호응을 얻었으며, 오는 8월까지 어린이집 20여 곳의 아동 900명에게 인형극 공연을 제공할 계획이다.

김산 군수는 “아이들에게 술과 담배의 유해성을 자연스럽게 전달하기 위해 매직스토리 인형극을 운영하고 있다”면서 “아이들이 평생 건강의 기초를 다지고 미래에 건강한 생활 습관을 가질 수 있도록 앞으로도 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr