구인모 거창군수 일본 원전 오염수 방류 규탄 챌린지 동참

전 세계 안전을 위협하는 오염수 방류 결정을 즉각 철회하라!



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 23일 일본 후쿠시마 원전 오염수의 해양 방류를 규탄하는 릴레이 챌린지에 동참했다.

이번 릴레이 챌린지는 지난 4월 13일 일본 정부가 후쿠시마 원전에서 나오는 방사성 물질을 포함한 오염수를 2023년부터 인근 해양에 30년에 걸쳐 방류하겠다는 공식 결정을 규탄하고 철회를 촉구하고자 전국적으로 진행되고 있다.

자매결연도시인 울산 남구 서동욱 구청장의 지목을 받아 참여하게 된 구 군수는 경남 1호 지방 정원으로 지정된 거창 창포원을 조성하고 웅곡천 생태하천 복원을 추진하는 등 환경보호에 관심을 가지고 군정을 이끌고 있어 이번 사태를 심각하게 보고 있다.

구 군수는 “일본 정부가 자국 이익만을 위해 원전 오염수를 일방적으로 방류 결정한 것은 인접국인 우리나라뿐만 아니라 전 세계 해양생태계를 위협하는 비윤리적 행위”라며 “국제사회의 오염수 방류 반대 목소리를 수렴해 책임성 있는 오염수 처리 방안을 제시해야 한다”고 규탄했다.

구 군수는 다음 릴레이 챌린지 참여자로 김종두 거창군의회 의장과 서춘수 함양군수를 지목했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr