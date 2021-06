[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 다리가 32개나 난 문어가 발견돼 이목이 쏠리고 있다.

23일 경남 사천시 어민들에 따르면 15일 고성군 경계 해상에서 조업하던 중 이 문어가 잡혔다.

현재 문어 금어기(자원 보호를 위해 수산동식물의 포획·채집이 금지되는 기간)여서 놓아 주려다가 외형이 특이해 살펴봤더니 다리가 무려 32개였다.

이런 현상은 흔치 않지만, 문어 다리에 난 상처가 아무는 과정에서 생긴 과잉재생이 원인으로 알려져 있다.

일본에서는 1957년과 1998년에 각각 다리가 85개, 96개인 문어가 발견된 사례가 있다.

어민들은 “생전 처음 보는 문어”라며 “혹시 연구용으로 필요할까 봐 보관하고 있다”고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr