유안타증권, 온라인으로 '공모주 투자 슬기로운 금융생활' 개최

[아시아경제 이선애 기자] 유안타증권은 24일 오후 4시 투자자들을 대상으로 하반기 공모주 시장 전망 온라인 투자설명회 ‘Must Do It, 공모주 투자! 슬기로운 금융생활’을 개최한다.

‘Must Do It, 공모주 투자! 슬기로운 금융생활’은 비대면 웨비나(webinar, 웹+세미나) 형태로 진행하는 투자설명회다. 공모주 투자에 대한 관심이 커진 현 시점에서 공모주 시장 전망과 투자전략에 대해 펀드상품팀 황재호 차장이 강연한다.

참가자들을 위한 댓글 이벤트도 마련했다. 웨비나 진행 중 제공하는 퀴즈의 정답을 댓글로 남기면 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 쿠폰과 유명 일러스트레이터 섭섭(SUBSUB)작가와 콜라보레이션한 섬머비치백을 각각 100명에게 증정한다.

신남석 Retail사업부문대표는 “상반기 SK바이오사이언스와 SK아이이테크놀로지에 이어 하반기 크래프톤, 카카오뱅크, 카카오페이, LG에너지솔루션 등 기업공개(IPO) 대어들이 상장 예정돼 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다“며, “특히 공모주 중복청약 금지로 공모주펀드가 투자 대안으로 떠오르는 시점에 준비한 이번 웨비나를 성공 투자전략의 기회로 활용하길 바란다“고 말했다.

이번 웨비나는 유튜브에서 유안타증권 검색 후 라이브 시청하기로 누구든지 참여 가능하다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr