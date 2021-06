골프존데카, 골프버디 aim L11 "사전 예약하면 아이언 커버가 공짜"

"거리 측정 시간을 단축시킨다."

골프존데카 ‘골프버디 aim L11(사진)’이다. 다음달 1일 한국과 일본 동시 출시를 앞두고 오는 30일까지 사전 예약 판매에 돌입한다. 200대 한정 수량이다. 공식 판매처인 네이버 스마트스토어와 골프존마켓 온라인몰, 골핑에서 동시 판매한다. 구매 고객 전원은 아이언 커버를 받는다. 골프버디 aim L11은 ZST(Zero Second Technology) 신기술을 접목해 거리 측정 시간을 줄인 것이 핵심이다.

기존 제품 대비 2배 이상 향상된 측정 반응을 자랑한다. 버튼 클릭 시 0.2초 만에 목표물까지의 거리 정보를 제공한다. 측정 모드 변경 방식도 편의성은 높였다. 최대 800m의 먼 거리는 물론 최소 2m의 짧은 퍼팅까지도 가능하다. 졸트 기능에 IPX4의 방수 등급을 적용했다. 슬로프 온오프 기능을 통해 공식 토너먼트에서도 쓸 수 있다. 미니멀한 크기와 160g의 가벼운 무게감으로 휴대성을 높였다.