[e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 23,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,750 2021.06.23 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 한글과컴퓨터 "김상철 회장, 85억 규모 보유주식 전량 장외처분"한컴라이프케어, 코스피 상장예비심사청구서 제출한글과컴퓨터, 주가 1만 7900원 (4.68%)… 게시판 '북적' close =6672만원 규모 자사주 1만6680주 처분 결정

◆ 유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 44,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,250 2021.06.23 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-23일[클릭 e종목]유진테크, 사상최대 실적 '목표주가 ↑'TSMC 설비 증설에 한미반도체 반짝 close =근무조건부 상여급 지급 위해 5억원 규모 자사주 4만5250주 처분 결정

◆ 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 213,500 2021.06.23 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close =운영자금 조달 위해 단기차입금 1395억원으로 증가 결정

◆ 상아프론테크 상아프론테크 089980 | 코스닥 증권정보 현재가 44,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,600 2021.06.23 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 상아프론테크, CCL용 저유전 복합필름 관련 특허권 취득상아프론테크, 310억원 규모 교환사채 발행 결정코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다 close =종속사 쑤저우상아프론테크에 122억원 규모 채무보증 결정

◆ 엘아이에스 엘아이에스 138690 | 코스닥 증권정보 현재가 6,730 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,540 2021.06.23 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일엘아이에스, 주가 5760원.. 전일대비 -4.79%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close =운영자금 조달 위해 10억원 상당 유상증자 결정

◆ 엠젠플러스 엠젠플러스 032790 | 코스닥 증권정보 현재가 4,075 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,075 2021.06.23 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 엠젠플러스, 27억원 규모 3자배정 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-9일거래소 "엠젠플러스, 상장적격성 실질심사 사유 발생…거래정지" close =상장폐지 사유 발생으로 상장폐지 여부 결정일까지 주권매매거래정지

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr