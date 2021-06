[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 일성건설=최 모씨로부터 237억원 규모 경기 광주시 오포읍 물류센터 개발사업 수주

◆ 범양건영=커미더스에 338억원 규모 채무보증 결정

◆ 남광토건=금하씨앤디에 550억원 규모 채무보증 결정

◆ HDC현대산업개발=876억원 규모 안양 역세권 지구재개발정비사업 수주

◆ 카카오=카카오커머스 흡수합병 결정

◆ 하이트론씨스템즈=전기 기자재 판매 업체 온의 지분 34% 80억원 상당에 취득 결정

◆ 이수페타시스=홍콩 자회사에 45억원, 40억원 규모 상당 채무보증 각각 결정

◆ 두산중공업=2017년 체결 남아공 석탄화력발전소 EPC 공급 가계약 종료

◆ 흥아해운=페어몬트파트너스에서 장금상선으로 최대주주 변경

◆ 다우기술=종속사 키움증권 운영자금 조달 위해 4000억원 규모 유상증자 결정

◆ 금호전기=디랩벤처스 출자지분 752만주 310억원에 처분 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr