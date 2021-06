수원시, 문화도시 시동…행정협의체 발족

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 문화도시 행정협의체를 꾸렸다.

수원시는 22일 수원시청 중회의실에서 조청식 제1부시장을 단장으로 '문화도시 행정협의체' 발족식을 가졌다고 밝혔다.

행정협의체는 ▲문화도시 조성 관련 정책 공유, 연계사업 발굴 ▲문화도시 조성 관련 시민 제안 사업에 대한 타당성 검토 ▲문화도시 조성계획 수립ㆍ보완ㆍ실행을 위한 유기적 협조 ▲문화도시 조성사업과 주요시책(도시재생?관광특구 사업 등) 연계ㆍ조정 등 역할을 한다.

행정협의체는 문화도시 조성사업이 완료될 때까지 1년에 2차례 정기회의와 함께 현안 협의를 위해 수시로 임시회의를 개최하게 된다.

수원시는 지난해 12월 문화체육관광부가 지정하는 '제3차 예비 문화도시' 대상지로 선정돼 예비도시 사업을 추진하고 있다.

문화체육관광부는 서면ㆍ현장평가, 성과발표회 등을 바탕으로 문화도시 지정 심의를 하고, 12월 말 '법정문화도시'를 지정한다.

수원시가 추진하는 문화도시의 핵심은 '시민 참여를 통한 문화 거버넌스 구축'이다.

수원시는 2019년 12월 수원시의 문화 정체성을 찾는 시민협의체인 '문화도시 시민정담회'를, 올해 5월에는 문화도시사업의 지속성을 확보하기 위해 수원시지속가능도시재단ㆍ수원시자원봉사센터 등 수원시 6개 협업기관이 참여하는 '기관협의체'를 발족했다.

이번 문화도시 행정협의체 구성으로 시민과 전문기관, 행정이 함께하는 '지속가능한 문화사업'의 모범사례를 만들어갈 계획이다.

조청식 제1부시장은 "문화도시를 조성하려면 지역의 다양한 문화적 가치를 재발굴해 문화도시로서 콘텐츠를 제시해야 한다"며 "주민의 참여가 기반이 된 지역 공동체 문화를 도시의 지속가능한 성장 동력으로 만들어야 한다"고 강조했다.

