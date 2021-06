文대통령 "남북관계 개선과 북미대화 선순환 발전 협력"(종합)

청와대에서 성김 美 대북특별대표 접견, "바이든 행정부 방식 적절" 평가

文대통령 "남은 임기, 남북대화 일정 궤도 올려 놓기 위해 가능한 역할 다할 것"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 22일 오후 청와대에서 성김 미국 대북특별대표를 접견하고 남북 관계 개선과 북미 대화의 선순환 발전을 위해 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

박경미 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "(문 대통령은) 특히 남북관계 개선과 북미 대화가 선순환적으로 발전할 수 있도록 협력해 나가야 한다는 점을 강조했다"고 말했다.

문 대통령은 "대화와 외교를 통해 한반도의 완전한 비핵화를 점진적으로 풀어가겠다는 바이든 정부의 방식이 적절하다"고 평가하면서 한국과의 긴밀한 공조로 북한과의 대화를 재개하고, 협상 진전 노력을 지속해 줄 것을 당부했다.

김 대표는 "북미 대화 재개를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 문 대통령은 "남은 임기 동안 남북관계와 북미관계를 일정 궤도에 올려놓기 위해 가능한 역할을 다할 것"이라며 "북미관계 개선에 성공을 거두어, 한반도 비핵화와 평화 정착을 이룰 수 있기를 바란다"고 말했다.

문 대통령과 김 대표는 지난달 한미 정상회담 성과에 대해 의미를 부여했다. 문 대통령은 "한미 정상회담은 한미동맹의 굳건함을 확인한 최고의 회담이었다"면서 "G7에서 바이든 대통령의 리더십이 돋보였고, ‘미국이 돌아온 것’을 나를 포함하여 세계 지도자들이 호평했다"고 말했다.

김 대표는 "G7에서 바이든 대통령과 존슨 총리 등이 문 대통령을 가리키는 사진은 한국의 높아진 위상을 보여줬다"고 평가했다.

한편 박 대변인은 "대통령 접견에 이어 김 대표는 서훈 국가안보실장과 남북·북미 대화를 재개하기 위한 구체적이고 실용적인 방안에 대해 깊은 대화를 진행했다"고 설명했다.

