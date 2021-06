[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 6월 말까지 관내 가로수와 조경수 조성지에 대한 1차 풀베기 작업을 시행한다고 22일 밝혔다.

이는 10월 말까지 관내 가로수 및 조경수 조성지 총 102구간, 33만43㎡에 3차례에 걸쳐 잡초를 제거하는 사업이다.

이번 풀베기 작업을 통해 수목의 생장을 도모하고 쾌적한 가로경관을 유지할 수 있을 것으로 전망된다.

군 산림녹지과 관계자는 "풀베기 작업이 진행되는 동안 주민 불편 사항이 발생할 수 있는 만큼 안전하고 신속하게 작업을 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

