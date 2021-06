신세계 "이베이코리아 인수전, 단독 진행한다"…네이버는 불참 공식화

[아시아경제 김유리 기자] 신세계그룹 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 1,000 등락률 +0.63% 거래량 150,938 전일가 159,500 2021.06.22 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 이베이 노리는 이마트, "시장지배력↑" VS "무리한 인수"신세계 이베이 인수, "문제는 너무 비싼 매각가" 하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다. close 가 이베이코리아 인수전을 단독으로 진행한다. 함께 인수를 검토하던 네이버는 불참을 공식화했다.

네이버는 22일 이베이코리아 인수 추진 보도에 대한 조회공시에 "사업 경쟁력 강화를 위한 일환으로 이베이코리아 지분 일부 인수 등을 검토했으나 최종적으로 인수 절차에 참여하지 않기로 했다"고 답변했다.

이로써 신세계 단독으로 이베이코리아 인수전을 진행하게 됐다. 신세계는 앞서 4조원대 인수금액을 제시하면서 우선협상대상자로 선정됐다. 네이버는 당초 신세계와 컨소시엄을 맺고 이베이코리아 본입찰에 참여했다.

그러나 이후 이베이 본사와 신세계가 협상을 벌이는 과정에서 네이버가 인수전에 불참할 수 있다는 관측이 제기됐고 네이버의 이날 공시로 인수전 불참이 공식화됐다. 부담스러운 인수 금액, 향후 시너지에 대한 의문, 공정거래위원회 기업 결합 심사 부담감 등이 작용한 것으로 분석됐다.

신세계 측은 "네이버가 인수절차에 최종적으로 참여하지 않는 것으로 정리됐다"며 "인수는 신세계(이마트) 단독으로 지속 추진해나갈 것"이라고 말했다. 이어 "네이버와 연초 사업 협약 등으로 이뤄진 물류 및 커머스 등 큰 틀에서의 협력 관계는 변함 없이 이어나가는 것"이라고 설명했다.

신세계는 당초 20% 가량의 인수자금을 네이버가 충당하기로 했으나 전체에서 차지하는 비중이 크지 않아 단독 인수 추진을 진행한다는 입장이다. 다만 인수가 지분의 80% 수준(약 3억5000만원)으로 이뤄질지 100%가 될지는 최종 협상이 끝나야 결론을 낼 수 있다는 설명이다. 이베이코리아 인수를 위한 이베이-신세계의 주식매매계약서(SPA) 사인은 이르면 이번 주 중 이뤄질 것으로 전망된다.

이번 이베이코리아 인수 추진은 정용진 신세계 부회장의 전폭적인 지지와 강희석 이마트 대표의 적극적인 추진력 아래 "비싸다"는 내부 의견에도 불구하고 강행됐다. 다만 신세계도 최종 인수를 확정 짓기 전에 거래를 좀 더 유리한 조건으로 매듭지어야 한다는 신중론은 여전한 것으로 알려졌다. 지난해 이베이코리아의 거래액은 약 20조원 규모로 전체 161조원으로 추산되는 국내 e커머스 시장에서 약 12%의 점유율을 차지했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr