광진구, 예방접종센터 추가 개소 앞두고 모의훈련

6월22일 예방접종 과정의 모든 상황에 대비해 가상 모의훈련...7월5일 중곡문화체육센터 내 광진구 예방접종센터 추가 개소

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 오는 7월5일 중곡문화체육센터 내 예방접종센터 추가 개소를 앞두고 22일 모의훈련을 실시했다.

이번 모의훈련은 접종 과정의 모든 상황 을 실전처럼 시행하고 미비한 사항은 센터 개소 전에 보완, 백신접종이 원활하게 추진될 수 있도록 마련됐다.

이 날 훈련에는 의료·구급인력과 행정인력, 유관기관 등이 참석한 가운데 참가자별로 민원응대, 백신관리, 접종진행, 이상반응 관리 등 역할을 부여, 실전처럼 진행됐다.

특히, 이번 훈련에 광진구 내 8개 동 통장 50명이 직접 참여, 접종 대상자 역할을 맡았다.

먼저 구는 접종센터 시설과 인력, 운영 상황 등을 점검한 후 간호사가 백신을 조제하고 주사기에 넣는 분주 과정을 거쳐 접종 대상자 방문, 접수, 예진, 접종, 전산등록 과정을 시연했다.

마지막으로 구는 접종 후 이상 반응이 발생할 경우를 대비해 환자 발생부터 신속대응팀 호출, 응급처치와 의료기관 이송까지의 가상훈련 과정을 마친 후, 평가위원 의견을 듣고 질의응답 시간을 가졌다.

김선갑 구청장은 “구민들이 가까운 곳에서 신속하게 접종에 참여할 수 있도록 중곡 예방접종센터를 추가 개소한다”며 “이번 모의훈련을 통해 접종 과정의 모든 단계를 꼼꼼히 살피고 백신 접종이 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다해주길 바란다”고 말했다.

이어 “또 이 자리에 계신 여러분도 광진구가 코로나19로부터 안전한 지역이 될 수 있도록 백신 접종에 적극 동참하고 스스로 방역에 힘써주길 바란다”고 말했다.

한편, 구는 3분기 예방접종 시행을 앞두고, 구민들이 안전하고 신속하게 접종을 받을 수 있도록 만전을 기하고 있다.

특히, 7월부터 18세 이상 59세 이하 일반 구민을 대상으로 접종이 본격적으로 시행되는 만큼 접종 수요에 대비해 예방접종센터를 추가 개소하고 정부 방침에 발맞춰 접종을 추진할 계획이다.

