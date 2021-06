동해시, '관광 특화 SNS'로 동해 관광 알린다

현지인만 알 수 있는 에피소드, 숨겨진 관광 장소 공유

[아시아경제 라영철 기자] 강원 동해시가 "변화한 여행문화에 발맞춰 SNS를 적극 활용해 포스트 코로나 시대, 국내 관광 시장 확대에 나선다"고 22일 밝혔다.

이날 시에 따르면, 오는 25일 개장 예정인 도째비골 스카이밸리, 도째비골 해랑 전망대를 포함해 무릉 별유천지, 한섬 감성바닷길, 망상 오토캠핑리조트 복구 등 올해 다양한 관광 자원 개장을 앞두고 있다.

시는 관광에 특화된 SNS 계정을 운영해 시민과 관광객에게 동해시 관광 자원을 소개하고 방문을 유도할 계획이다.

특히, 2030 세대가 주로 사용하는 인스타그램을 통해 주 SNS 계정을 생성하고, 페이스북 계정을 통해 4050 세대까지 전 연령층을 아우르는 온라인 관광 마케팅을 펼쳐 나간다는 방침이다.

SNS 계정은 관광과 직원을 비롯해 관광통역안내원, 문화관광해설사 등 관광지 현장 근무자와 관광객 대응 담당 직원들을 통해 운영한다.

관광객 눈높이에 맞춘 콘텐츠와 현지인들만이 속속들이 알 수 있는 에피소드, 숨겨진 관광 장소 공유 등 동해시 관광 정보에 대한 정보와 팁을 다룰 예정이다.

동해시에는 추암 촛대바위, 천곡 황금박쥐동굴, 베틀바위 산성길, 무릉 달빛 호암소길, 두타산 협곡 마천루 등 천혜의 자연 자원을 갖추고 있다.

신영선 관광과장은 "동해 관광 SNS 계정 신설과 운영을 통해 누구에게나 시의 관광 명소를 생동감 있고 쉽고 재밌게 접할 수 있도록 하겠다"며 "포스트 코로나를 대비한 선제적인 온라인 마케팅을 펼쳐 동해시가 관광 거점도시 1번지로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr