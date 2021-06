광주 서구, 백신접종 완료 어르신에 ‘접종배지’ 제공

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 관내 경로당 및 노인시설을 이용하는 60세 이상 어르신 중 코로나19 예방접종을 완료한 9000여명에게 자체 제작한 ‘예방접종 완료 배지’를 제공한다고 22일 밝혔다.

이 배지는 경로당·노인시설 담당부서를 통해 이달 중 배부될 예정으로 2차 예방접종까지 완료한 대상자에게 지급되며 예방접종 완료했음을 직접적으로 증빙하지는 않으며 백신접종을 독려하고 접종완료자를 예우하는 목적으로 활용된다.

서구는 전날 현재까지 60세 이상 및 노인시설 이용자 중 2차까지 접종을 완료한 어르신은 1만1200여명이다.

코로나19 예방접종 전자증명서 앱(COOV) 또는 종이증명서 활용이 어려운 65세 이상 고령자를 대상으로 접종 증명 스티커를 제작·배부해 신분증에 부착함으로써 접종완료를 증빙하는 목적으로 활용할 수 있는 방안도 계획 중이다.

서대석 서구청장은 “접종배지는 백신접종에 참여했음을 알리고 접종여부를 간접적으로 구별할 수 있으며 향후 집단면역 형성을 위해 미접종자에 대한 접종을 독려하는 효과도 있을 것으로 기대한다”며 “모든 시민들이 백신접종에 적극적으로 참여해 빠른 시일내에 일상생활을 회복했으면 한다”고 말했다.

