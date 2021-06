씨젠, 이동형 검사실 '모바일 스테이션' 공개…"PCR검사도 원하는 장소에서 한번에"

하루 최대 7500명 검사

검체 채취부터 PCR 결과까지 3.5시간

[아시아경제 김지희 기자] 씨젠이 현지시간 21일부터 오는 24일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이 국제무역전시관에서 열린 세계 최대 규모 진단 및 의료기기 전시회 ‘Medlab Middle East 2021’에서 신개념 현장 분자진단 검사실 ‘모바일 스테이션’을 선보였다고 22일 밝혔다.

MEDLAB 2021은 전세계 40개국, 600여개 기업이 참여하는 글로벌 진단 및 의료기기 전시회로, 씨젠은 2011년부터 10년간 참여해오고 있다.

이번에 공개한 ‘모바일 스테이션’은 코로나19 등 각종 감염병에 대한 검체 채취부터 PCR 검사까지 원하는 곳에서 한 번에 완료할 수 있는 검사시설이다. 특히 코로나19와 변이 바이러스까지 검사가 가능해 팬데믹 재확산을 막는 데 큰 역할을 할 것으로 회사는 기대하고 있다.

일반적으로 PCR 검사는 오염 문제를 줄이기 위해 대형 병원이나 연구실 등 한정된 공간에서만 진행됐다. 반면 모바일 스테이션은 씨젠만의 독보적인 기술과 노하우로 현장형 검사실임에도 불구하고, PCR 검사 과정에서 오염을 원천 차단할 수 있도록 설계됐다. 모바일 스테이션은 오염방지와 감염관리를 위해 ‘생물안전작업대 Class II Type A2’ 장비와 함께 음압 시설도 갖추고 있다.

학교나 공항, 사업장, 군부대, 대형 이벤트 현장 등 많은 사람들이 모이는 곳이라면 어디에나 설치가 가능하다는 점도 장점이다. 필요한 경우 다른 장소로 이동해 설치할 수 있는 등 원하는 곳 어디서나 분자진단 검사가 가능하도록 접근성을 확보했다. 씨젠의 ‘원플랫폼’ 검사 시스템을 갖추고 있어 하루 최대 7500명까지 검사가 가능하고, 검체 채취부터 PCR 검사 결과가 나오기까지의 기간을 3.5시간으로 줄이는 등 신속한 대용량 검사가 가능한 것도 장점이다.

모바일 스테이션은 호흡기 질환 바이러스, HPV(인유두종 바이러스), STI(성매개감염증), GI(설사 질환) 등을 진단하는 씨젠의 150여종 진단 키트를 사용할 수 있어 포스트 코로나 시대에도 일상 속 각종 감염병을 진단하는 역할을 할 수 있다.

자가 검체 채취가 가능한 ‘콤보스왑’도 적용할 예정이다. 지금까지 코로나19 검사를 위해서는 의료전문가가 콧속 깊숙이 면봉을 넣어 검체를 채취(비인두도말법)해야 했으나, 콤보스왑은 개인이 스스로 입과 코 안쪽에서 검체를 채취할 수 있고 채취 도구를 깊숙이 넣지 않아도 된다. 코와 입 두 곳에서 검체를 채취하기 때문에 정확도도 높다. 실제로 콤보스왑은 국내 임상 결과 비인두도말법과 동일한 정확도를 보였다.

씨젠의 모바일 스테이션은 카이스트 글로벌공공조달센터와 협업을 통해 개발됐다. 한국보건산업진흥원의 의료 해외진출 사업으로 선정돼 본격적인 해외 진출도 앞두고 있다. 이날 전시회에서는 씨젠 중동 현지법인이 아부다비 정부 소유 IT·헬스케어 전문기업 ‘G42 healthcare’와 모바일 스테이션의 중동 및 북아프리카 시장 진출을 위한 업무 협약(MOU)을 맺었다. 협약식에는 한국 보건복지부, 보건산업진흥원, UAE 한국대사관, UAE 보건복지부 등에서 약 20명이 참석했다. 씨젠은 전 세계 정부 및 기업들과도 다양한 방식으로 모바일 스테이션의 활용 방안에 대한 협의를 진행중이다.

이민철 씨젠 생명과학연구소 부사장은 “코로나는 이제 인류와 공존할 가능성이 커졌기 때문에 이에 맞는 새로운 방역 방법 역시 필요하다”며 “씨젠의 모바일 스테이션은 코로나뿐 아니라 향후 새로운 바이러스가 우리 일상을 위협하는 순간에 빠르게 증상의 원인을 알아내고, 팬데믹으로 이어지는 것을 방지하는 데 핵심적 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.

