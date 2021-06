홍천군번영회, '철도 염원 군민 서명 운동' 전개

"용문~홍천철도 예타 면제, 대광법 개선, 조속 착공"

[아시아경제 라영철 기자] 강원 홍천군번영회가 광역철도 유치를 위한 홍천군민 서명 운동을 벌인다.

번영회는 "용문~홍천 간 철도의 제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030년)이 이르면 이달 말 확정·고시될 것으로 예측돼 홍천군민의 염원을 담은 '홍천군민 대 서명전'을 시작하기로 했다"고 22일 밝혔다.

주요 내용에는 조속한 철도 건설 완공을 위한 국가균형발전 예비타당성 조사 면제와 대도시권 중심으로 반경 40㎞ 이내로 건설을 제한한 비수도권 광역철도 사업의 '대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 시행령' 등의 내용을 담았다.

이규설 홍천군번영회장은 "국가균형발전 및 홍천군과 강원도의 미래 먹거리를 위해서는 국책사업인 용문~홍천 철도가 조속히 착공과 완공돼야 한다"고 강조했다.

