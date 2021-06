SSG닷컴, 디지털 유통대전 참가…친환경 배송서비스 공개

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 25일까지 삼성동 코엑스에서 개최되는 ‘제1회 디지털 유통대전’에 참가한다고 22일 밝혔다. 이번 행사는 산업통상자원부 주최로 열리며 약 200여개 기업이 참가해 최신 기술 트렌드를 선보일 예정이다.

SSG닷컴은 최첨단 물류 시스템을 바탕으로 한 친환경 배송서비스를 일반에 공개한다. 이번 행사에서 대형 부스를 설치하고 국내 최고 수준의 자동화 온라인 전용 물류센터 네오를 중심으로 한 콜드체인 배송 시스템, 다회용 보랭가방인 알비백과 재활용 가능한 보랭제 에코 아이스팩을 활용한 새벽배송 서비스, 냉장 냉동이 가능한 전기차를 활용한 친환경 배송 등을 소개할 예정이다.

SSG닷컴은 현장을 찾은 관람객 대상의 참여 이벤트도 마련했다. 부스 안에 마련된 태블릿을 통해 6월 한 달 동안 진행 중인 할인 축제 ‘슈퍼 스케일 나인 SS9’ 광고 영상을 시청하고, 공식 인스타그램 공식 계정을 팔로우한 뒤 관련 게시물을 공유한 고객에게는 5000원 할인쿠폰을 증정할 예정이다. 또한 부스 내 친환경 테마존의 설명을 들은 후 SSG닷컴 앱을 다운로드 설치한 고객에게는 알비백을 사은품으로 받을 수 있는 스크래치 쿠폰을 제공한다.

SSG닷컴과 파트너십을 원하는 관람객은 현장에서 상담 서비스를 받아볼 수 있도록 했다. 전시 부스에 마련된 인포데스크에서 상담 예약을 하면, 문의 내용에 맞는 적합한 담당자를 연결해 줄 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “국내 최고 수준의 인프라를 바탕으로 한 차별화된 배송 시스템을 누구나 이해하기 쉽게 구성하는데 중점을 뒀다”며 “당사와의 비즈니스 확장을 원하는 분들에게도 좋은 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr