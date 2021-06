[아시아경제 박종일 기자] 베셀(대표 이항주)이 지난 18일 동대문구청을 방문해 코로나19 극복을 위한 KF94마스크 30만장을 전달했다.

방역수칙을 준수하며 열린 이날 전달식은 유덕열 동대문구청장과 이항주 베셀 대표 등 소규모 인원만 참석한 가운데 치러졌다.

구는 전달받은 마스크를 다문화센터, 경로당, 주민센터 내 무더위쉼터 등에 전달, 필요한 분들에게 지원하기로 했다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19 장기화로 모두가 어려운 시기에 따듯한 마음으로 마스크를 기부하신 베셀에게 감사드린다”며 “이번에 전달받은 마스크는 코로나19 확산 방지를 위해 필요한 곳에 지원하겠다”고 밝혔다.

