채현일 영등포구청장 오세훈 시장 만나 '메낙골 공원' 조성 등 현안 협조 요청

채 구청장 21일 오전 오 시장 만나 메낙골 공원 조속 추진과 목동선 선유고교 사거리역 신설 등 협조 요청...오 시장 적극 검토 협력 뜻 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 21일 오세훈 서울시장과 서울지방병무청 부지의 메낙골 공원 조성과 선유고교 목동선 지하철 정거장 신설 등 지역 현안을 논의하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 이날 오전 서울시장 집무실을 찾아 서울시-영등포구의 공동 현안사업에 대해 심도 있게 논의하며 조속한 추진을 원하는 뜻을 전했다.

영등포구 여의대방로43길 13번지 일대 병무청 부지는 1940년 공원 시설로 지정됐으나 80여 년 간 해군(’60.~93.) 및 병무청(’94~현재)이 점유하고 있어 지난해 7월 공원 조성계획의 장기미집행으로 도시계획시설 지정이 실효됐다.

구는 공원지정이 실효될 것을 사전에 대비, 지난해 6월 병무청 부지를 지구단위계획구역으로 새롭게 지정, 병무청사의 신축 등 공공개발계획과 연계한 관리방안을 구상, 올 4월 계획 초안에 대한 주민 열람을 진행했다.

열람과정에서 주민들은 온전한 공원의 조성과 신속한 추진을 요구하는 의견을 제기했다. 이에 구는 주민이 직접 참여해 추진사항을 검토하는 ‘메낙골공원 조성 추진협의체’를 구성, 서울지방병무청장과 면담을 통해 주민·구·병무청 모두가 만족하는 공원을 조성하기 위해 긴밀히 소통해나가기로 했다.

채 구청장은 오 시장과 면담에서 메낙골 공원의 조성을 간절히 바라는 주민 의견을 상세히 전달, 향후 협력방안에 대해서도 논의했다.

또, 목동선 선유고교 사거리역 신설에 대해서도 이야기 나눴다.

채 구청장은 “양천구 신월역에서 영등포구 당산역을 잇는 목동선 경전철 노선이 영등포구에는 단 1개소의 정거장만 신설되는 것은 불합리하다”며 “선유고교 인근 지역에는 초·중·고교 4개 학교와 대단지 아파트, 소규모 상점이 밀집해 있어 유동인구가 높은 지역이지만 지하철, 버스 등 대중교통의 이용이 상대적으로 불편해 지역주민의 생활 편의와 교통환경 개선을 위해서는 목동선 정거장 신설이 꼭 필요한 상황”이라고 강조했다.

이 외도 ▲여의도 노후아파트 재건축 정비사업의 조속한 추진 ▲선유고가 조기 철거 ▲남부도로사업소 이전부지에 대림권역 경제·일자리 전략시설과 주민 커뮤니티시설 도입 ▲제2세종문화회관 조기 착공 등 서울시와 공동으로 추진하고 있는 현안의 사업들에 대해서도 조속한 추진과 적극적인 공조를 요청했다.

영등포구 현안사업들을 경청한 오 시장은 채 구청장 설명과 건의에 공감하며 지역 발전을 위해 적극 검토하고 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

채현일 영등포구청장은 “오 시장님과 면담에서 우리구 주력사업과 현안에 대한 요청 사항을 명확하게 전달하고 협력을 요하는 의견을 전했다”며 “메낙골 공원 조성, 목동선 정거장 신설 등 구의 굵직한 현안들을 서울시와 긴밀한 협력체계를 바탕으로 순조롭게 풀어나가 영등포가 서남권 종가댁의 위상을 되찾을 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr