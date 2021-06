경북교육청, 첫 '독도교육올림픽' 개최

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북교육청은 올해 처음으로 학생과 교사 등을 대상으로 '독도 교육올림픽'을 개최한다고 21일 밝혔다.

오는 25일부터 다음 달 22일까지 경북교육청사 등 온·오프라인 공간에서 독도 사랑 음악회, 온라인 독도 퀴즈쇼, 독도 사랑 퀴즈 대회, 사이버 독도학교 수료 챌린지, 독도 수호결의대회 등을 진행한다.

온라인 독도 퀴즈쇼는 경북교육청 공식 유튜브 채널인 '맛쿨멋쿨 TV'에서 생중계하며 학생들은 누구나 참여할 수 있다.

경북교육청은 참여 학생 가운데 100명을 추첨해 상품을 지급할 예정이다.

독도 사랑 퀴즈대회는 오는 30일과 다음 달 7·14·21일 4차례 경북교육청 사이버 독도학교 팝업창 링크를 클릭해 참여할 수 있다.

독도 수호결의대회는 다음 달 15일 독도 이사부길에서 열 예정이다.

임종식 경북 교육감은 “경북의 보물인 독도 수호의 시작은 학생들의 관심과 사랑, 그리고 독도에 대한 인식과 정보 습득이라고 생각한다”며 “앞으로도 다양한 학생 활동 및 교육 가족들이 함께 참여할 수 있는 독도 사랑 행사를 더 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

