순천시의회 정원박람회 특위, 설계용역 보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시의회 ‘2023순천만국제정원박람회 성공개최 지원 특별위원회(위원장 강형구)는 박람회 준비상황 점검의 일환으로 설계용역 결과 보고회를 개최했다고 21일 밝혔다.

이날 보고회에서는 정원박람회 특위 위원들과 2023순천만국제정원박람회 조직위원회(이하 조직위원회) 사무국 관계자들이 참석해 설계용역 결과를 공유하는 시간을 가졌으며, 이어지는 토론에서는 정원박람회 성공개최를 위해 주변 환경과의 연계성 및 접근성 향상 대책, 시설물 설치 안전 대책, 생태도시에 걸맞은 환경 조성 등 다양한 의견들이 제시됐다.

강형구 위원장은 “지난 5월 기본계획 보고회를 시작으로 이번 용역결과 보고회를 통해, 순천시의회와 조직위원회가 준비 단계부터 기반을 단단히 다져서 정원박람회를 반드시 성공적으로 마무리하자”고 밝혔다.

한편, 순천시의회 정원박람회 특위는 강형구 위원장, 오광묵 부위원장을 비롯해, 문규준, 서정진, 박계수, 정홍준, 이영란, 김미연, 박재원 의원 등 총 9명의 의원으로 구성돼 정원박람회 성공 개최를 위해 오는 2022년 6월까지 활동할 계획이다.

