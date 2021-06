[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 남악점(점장 김병일)은 전남 목포시 용당동 태화모자원을 방문해 생활에 필요한 생필품과 의류를 전달했다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19극복을 위한 사랑·나눔 캠페인의 일환으로 추진됐다.

후원한 생필품과 의류는 지역 내 미혼모 가정과 소외계층 이웃들에게 전달된다.

김종승 목포 태화모자원장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있었는데 올 해도 잊지않고 찾아 주셔서 감사하다”며 "어려운 이웃에게 전달하겠다"고 말했다.

김상규 샤롯데 봉사단원장(남악 점장)은 “지역 내 도움이 필요한 어려운 이웃과 소외계층을 위한 사랑·나눔 봉사활동을 일회성이 아닌 지속적으로 실천 하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr