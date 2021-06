[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교는 송기훈 조선대학교 LINC+사업단 산학협력중점교수가 광주광역시 사회적 가치 위원에 위촉됐다고 21일 밝혔다. 임기는 2년이다.

광주시 사회적 가치 위원회는 지난 2019년 12월 전국 최초로 제정됐다.

지난해 6월 15일 시행된 ‘광주광역시 공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본 조례’에 따라 출범했다.

송 교수는 지역사회의 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치를 실현하기 위해 5년마다 기본계획을 수립·시행, 관련 지표를 개발하고 시행결과를 평가하는 역할을 수행하게 된다.

송 교수는 “광주광역시의 사회적 가치 실현을 위해 적극적으로 활동하겠다”고 말했다.

