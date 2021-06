[아시아경제 지연진 기자]코스맥스는 투명도가 유지되는 다층 화장품 조성물과 관련한 특허권을 취득했다고 21일 공시했다.

해당 특허는 투명도가 유지되는 다층 구조의 화장료 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 따른 다층 구조 화장료 조성물은 흔들어 섞은 뒤 분리가 되었을 때도 처음과 같은 모습으로 각 층이 완전히 투명하게 분리돼 외관을 유지할 수 있는 효과가 있으며, 수상층이 하강하며 분리되고, 오일층을 고함량으로 함유 가능해 보습력 등의 사용감을 개선시킬 수 있는 효과가 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr