[아시아경제 지연진 기자] 티앤엘 티앤엘 340570 | 코스닥 증권정보 현재가 80,800 전일대비 600 등락률 +0.75% 거래량 394,786 전일가 80,200 2021.06.21 14:42 장중(20분지연) 관련기사 티앤엘, '마이티 패치' 미국 아마존 1위…"해외시장 선점할 것"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정티앤엘, 1분기 영업이익 36억원…전년동기대비 73%↑ close 은 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 21일 공시했다. 신주는 406만4000주를 발행하며, 다음달 6일 배정된다. 신주는 다음달 26일 상장된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr