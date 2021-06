담양장터 몰 ‘라이브 커머스’ 마케팅서, 최대 25％ 할인 행사 진행

24일 ‘네이버 쇼핑라이브’ 통해 김부각, 자반 등 지역 가공식품 할인 판매

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군이 온라인 소비문화 확산에 대응하기 위해 구축한 지역 농특산물 온·오프라인 플랫폼 ‘담양장터 몰’의 활성화에 주력한다.

21일 군에 따르면 오는 24일 오후 5시 30분부터 6시 30분까지 네이버 쇼핑라이브를 통해 지역에서 가공되는 김부각, 자반 등을 최대 25% 할인 판매한다.

이날 행사는 50만 이용자를 보유한 큐몽가게와 협업해 개그맨 복현규 씨가 쇼호스트로 출연하며, 담양장터 네이버 스마트스토어 런칭 기념 방송 참여자에게 다양한 담양 특산품 경품을 제공하는 이벤트를 진행할 예정이다.

라이브 커머스는 온라인 플랫폼을 통해 실시간 동영상 스트리밍으로 상품을 소개하고 판매하는 마케팅으로, TV홈쇼핑과 달리 시청자의 궁금한 사항을 실시간 문자로 소통하는 장점이 있어 최근 주목받고 있다.

최형식 군수는 “담양장터 온·오프라인 쇼핑몰에는 담양군의 품질 좋은 농산물과 믿을 수 있는 담양군의 건강한 먹거리가 다채롭게 구성돼 있으니 많은 관심 부탁드린다”며 “비대면 유통망을 잘 정비하고 강화해 코로나 시대 위기를 기회로 바꿔 나가겠다”고 말했다.

