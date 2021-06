인터파크, AI가 여행계획 세워주는 자유여행 플랫폼 개시

[아시아경제 최동현 기자] 인터파크투어가 AI 엔진 기반 자유여행 플랫폼 ‘여행계획(가칭)’ 오픈 베타 서비스를 시작했다고 21일 밝혔다.

여행계획 서비스는 고객이 원하는 형태의 자유여행 전 일정을 원스톱으로 상세하게 자동 제공하고 관련 상품을 편리하게 구매할 수 있게 돕는 서비스다.

이번 서비스는 인터파크투어 앱 첫 화면 상단의 ‘여행계획’ 탭에 위치했다. 해당 탭에 들어가면 여행을 가고싶은 도시명을 입력하는 방식으로 이용 가능하다.

원하는 도시를 선택하면 계획 중인 일정을 입력할 수 있는 캘린더 화면으로 이동한다. 만약 2개 이상의 ‘멀티 도시’ 여행을 계획 중일 경우 처음부터 2개 이상의 도시를 고르거나 1개 도시 일정 입력 후 추가를 원하는 도시 및 일정을 같은 순서로 입력하면 된다.

입력 과정을 거치면 AI 엔진이 최적의 알고리즘 조합을 통해 항공편과 숙박, 여행 날짜별 추천 일정을 세부 여행 동선이 표시된 지도와 함께 보여준다. 일정 순서대로 스크롤 다운해서 한 눈에 볼 수 있는 간편한 방식으로 원스톱 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.

여행계획에 따른 예상비용도 우측 탭을 클릭시 바로 확인할 수 있게 했다. 총 예상 금액을 일괄 보여주고 항공·호텔·액티비티 등 관련 추천 상품은 각각 별도로 결제할 수 있게 구성했다. 추후 통합예약과 장바구니 기능이 추가될 예정이다.

안재호 인터파크투어 서비스기획본부장은 "트래블 버블과 백신 접종 등으로 해외여행이 조심스럽게 재개될 것으로 예상되는 하반기와 연말까지 다양한 추가 기능을 업데이트 할 계획”이라며 ”오픈 베타 상태에서도 고객들이 서비스를 이용할 경우 관련 데이터가 누적되며 인공지능 기반의 머신러닝 학습효과에 따라 자동적으로 고도화되고 있다”고 설명했다.

