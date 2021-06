덱스터스튜디오 DI·음향 스튜디오 라인 증설

"OTT 중심 수주 물량 급증 상황 고려한 조치"

시각특수효과(VFX)·콘텐츠 전문기업 덱스터스튜디오는 DI(Digital Intermediate·색 보정 등의 교정작업)와 음향 스튜디오 라인을 증설한다고 21일 전했다. 증설 규모는 25억원이다. 관계자는 "콘텐츠 시장이 온라인 동영상 서비스(OTT) 중심으로 빠르게 재편되는 상황을 고려한 조치"라며 설명했다.

실제로 본사 디아이와 자회사 라이브톤의 수주 물량은 급증하고 있다. 상반기에만 실적이 각각 35%와 49% 증가했다. 디아이는 그동안 다양한 콘텐츠에서 색 보정, 마스터링 등을 담당했다. 영화 '곡성'·'부산행'·'범죄도시'·'1987'·'신과 함께' 시리즈·'기생충'·'백두산'·'다만 악에서 구하소서'·'낙원의 밤', 드라마 '킹덤' 시리즈·'보건교사 안은영'·'악의 꽃'·'이태원 클라쓰' 등이다.

몰입형 사운드를 제작하는 라이브톤도 '신과 함께' 시리즈. '기생충' 등 작품 250여편에서 사운드 디자인과 믹싱을 전담했다. 관계자는 "현재 작업 중이거나 공개를 앞둔 OTT 오리지널 시리즈가 전년보다 두 배 이상 늘었다"고 했다. 이어 "이번 증설로 다양한 작품에서 수준 높은 음향과 색 보정 기술력을 확인할 수 있을 것"이라고 자신했다.

