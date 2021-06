[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 지난 18일 농업기술센터 생활문화관에서 벼 병해충 공동방제사업 관계자 협의회를 가졌다.

이날 회의는 무인 헬기를 이용한 벼 병해충 적기 방제를 위해 개최됐다.

회의에서는 벼 병해충 발생 현황을 공유하고 이에 따른 공동 방제 시행 시기, 방법, 방제 애로사항에 대한 대책 등을 논의했다.

군 농산담당 관계자는 "농촌 노동력의 고령화, 부녀화에 따라 무인 헬기를 이용한 공동 방제가 필수적으로 요구된다"며 "마을별, 들녘 별 병해충 적기 방제를 통해 쌀 생산력이 높아지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

