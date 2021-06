오뚜기 '토마토 케챂' 출시 50주년…국민 1인당 91개씩 소비

[아시아경제 이승진 기자] 오뚜기 ‘토마토 케챂’이 올해로 출시 50주년을 맞았다.

21일 오뚜기에 따르면 토마토 케챂의 역사는 1971년 8월로 거슬러 올라간다. 오뚜기는 당시 미국인들이 즐겨 먹는 토마토소스에 착안해 국내 최초로 토마토 케챂을 선보였다.

당시 ‘도마도 케챂’이라는 이름으로 출시된 이 제품은 소비자들의 입맛을 사로잡으며 지난해까지 국내 기준 약 141만t이 판매됐다. 300g 튜브형 제품으로 환산하면 약 47억 개에 달한다. 우리나라 국민 1인당 약 91개씩 소비한 셈이다.

오뚜기는 김치, 장류 등 발효식품이 발달한 우리나라 식문화에 맞는 토마토 케챂을 생산해 대중화에 성공한 것을 토마토 케챺의 장수 비결로 꼽았다. 토마토를 오래 졸여 액체 상태로 만든 토마토 페이스트에 물엿, 설탕 등을 첨가해 단맛을 강조했으며, 튜브형 제품(300g) 1개당 9.4개 이상의 토마토를 넣어 깊고 진한 맛이 특징이다.

토마토 케챺은 반세기 동안 큰 변화 없이 꾸준함을 이어오고 있다. 기존 유리병 용기에서 보관이 편리한 튜브 타입으로 바꾸고, 깔끔마개를 적용해 쓰임새를 개선한 것이 전부다. 3~4년 주기로 용기와 마크를 교체하는 보통의 가공식품과는 대조적인 모습이다.

한편, 오뚜기는 토마토 케챂 출시 50주년을 맞아 다양한 온·오프라인 행사를 준비했다. 오뚜기는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 케챂의 다양한 활용법을 재미있게 전달하는 ‘케챂 플레이’ 바이럴 영상을 공개했다. 이와 함께 진행하는 이벤트는 총 2가지로, 음식 위에 케챂을 뿌려 꾸민 사진을 응모하는 ‘케챂데코’, 오뚜기 케챂과 관련된 일상을 그림으로 표현하는 ‘케챂아트’ 등으로 구성됐다.

또 오는 8월 말까지는 오뚜기 공식 온라인 쇼핑몰 ‘오뚜기몰’에서 ‘토마토 케챂 출시 50주년 기념 모음전’을 실시하며 34% 할인 가격인 5580원에 무료 배송 특가 판매를 진행한다. 해당 모음전은 오리지널 진한 토마토 케챂부터 입맛대로 취향 저격하는 할라피뇨케챂과 카레케챂, 케챂 디자인으로 한정판 스파게티라면까지 푸짐하게 즐길 수 있다.

오뚜기 관계자는 “지난 50년 동안 한국인의 입맛을 책임져온 오뚜기 토마토 케챂은 소비자에게 맛있고 바른 먹거리를 제공하기 위한 노력의 산물”이라며 “앞으로도 철저한 품질관리와 소비자 친화적 마케팅 활동을 통해 국내 1위 케챂 브랜드로서의 입지를 굳건히 해나갈 것’이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr