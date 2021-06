[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 신메뉴 ‘생과일 수박주스’를 오는 8월15일까지 한정 판매한다고 21일 밝혔다.

생과일 수박주스는 이디야커피가 처음으로 선보이는 생과일 음료로, 얼리지 않은 생수박을 그대로 갈아 넣어 청량하고 시원한 제철 수박의 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 특히 당도 11브릭스(brix) 이상의 국내산 고품질 수박만 사용해 수박 본연의 달콤한 맛을 즐길 수 있다.

수박은 여름을 대표하는 과일 가운데 하나로 전체 성분 중 90% 이상이 수분으로 구성돼 더운 여름 갈증 해소로 안성맞춤이다.

대용량 음료를 선호하는 고객을 고려해 레귤러, 엑스트라 두 가지 사이즈로 출시된다. 레귤러 사이즈 가격은 4700원, 엑스트라 사이즈는 5900원이다.

