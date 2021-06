[속보] 오후 9시까지 서울 164명 확진…전주 대비 12명 ↓

속보[아시아경제 임주형 기자] 서울시는 19일 0시부터 오후 9시까지 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수가 164명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

같은 시간대 대비 전날인 18일(197명)보다 33명 적고, 지난주 토요일인 12일 176명보다는 12명 적다. 당시 하루 전체 확진자 수는 18일 197명, 12일 176명이었다.

