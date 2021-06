[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 19일 오전 신길5동 근린공원에서 운영된 ‘영등포 차일드 어디든 놀이터’를 찾아 아이들과 함께 협동놀이를 하고 있다.

‘영등포 차일드 어디든 놀이터’는 아동 놀 권리 증진과 지역사회 건전한 놀이문화 확산을 위해 주민과 구청이 함께 마련했다.

채현일 영등포구청장은 “코로나19로 아동들이 집에 있는 시간이 늘어나 힘들어하고 있다.”며 “아동이 행복한 영등포구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr