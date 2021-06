"MZ세대 놀이터로"…올 여름 호캉스 큰 손은 '2030'

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계가 본격적인 여름 휴가 시즌을 맞이하면서 '큰 손'으로 자리 잡은 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 성수기 준비에 한창이다. 온라인 채널로 판매 접점을 넓히는 한편 이색적인 브랜드 협업 콘텐츠와 프리미엄 미식 메뉴 등을 도입, 2030의 취향을 저격한 프로그램을 확대하고 있다.

파라다이스호텔 부산은 최근 MZ세대 이용이 많은 신선식품 온라인 쇼핑몰 마켓컬리에서 객실 패키지를 판매한 결과 1차로 준비한 100객실이 초과 판매돼 행사 마감을 앞당겼다고 19일 밝혔다. 2차로 진행된 단독 기획전에서도 160객실 이상 팔려 나갔다. 호텔 측은 "마켓컬리에서 선보인 객실 패키지가 빠르게 완판되며 2030의 특급호텔에 대한 높은 수요를 다시 확인할 수 있었다"며 "이번 여름 성수기에도 MZ세대를 겨냥한 다채로운 콘텐츠를 제공할 것"이라고 말했다.

파라다이스호텔 부산은 컬처 플랫폼 브랜드 '피클피클(Fickle Pickle)'과 협업해 다양한 콘텐츠를 선보인다. 본관 야외가든에서 8월31일까지 열리는 '더 비치 라운지'에서는 해변 파티에 어울리는 '비프&씨푸드 타코 플래터', '버팔로 윙&프렌치 프라이', '쉬림프 아보카도 샌드위치' 등 협업 메뉴를 선보인다. 오션스파 풀에서는 오는 7월15일까지 '피클피클 셀렉트 샵'을 운영한다.

신라스테이 삼성에서는 최근 MZ세대를 주축으로 인기를 얻고 있는 '미라클 모닝'에 도전하는 사람들을 위한 '미라클 모닝 패키지'를 오는 8월31일까지 운영한다. 미라클 모닝은 하루 일과를 시작하기 전 새벽이나 이른 아침에 일어나 공부, 독서, 운동 등을 하는 생활습관을 일컫는다. 해당 패키지는 숙면과 트레이닝으로 활기찬 하루를 보낼 수 있도록 한 것이 특징으로 사물인터넷(IoT) 기기와 인공지능(AI)을 기반으로 한 '맑은잠 IoT 수면등'을 통해 숙면을 체험할 수 있다. AI 동작 인식으로 홈 트레이닝을 할 수 있는 애플리케이션 '하우핏(HowFit)' 2개월 이용권과 '미라클 모닝' 도서도 제공한다.

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 가치소비 트렌드에 따라 비건 메뉴를 강화했다. 아몬드 우유 얼음에 프룬, 대추야자, 그래놀라, 라임 소르베로 달달하면서도 건강한 맛을 낸 비건 빙수를 올해 첫 출시했다. 이와 함께 기존 육류 패티를 사용하지 않고 식물성 패티를 사용한 비건 버거, 영국 대표 수제맥주사 브루독의 비건 인증 맥주 등을 새롭게 선보였다. 그랜드 델리는 신규 비건 브레드 2종, 비건 후르츠와 볼콘 브레드의 판매를 시작했다.

레스케이프는 '스몰 캠핑'을 추구하는 MZ세대를 위해 도심 속 감성 캠핑 테마의 '서머 에디션:데이 브레이크 & 칠 나이트' 패키지를 오는 8월31일까지 선보인다. 캠핑을 콘셉트로 쿨러 박스, 랜턴 등 여름 캠핑 아이템과 치맥 세트, 캠핑 감성 팝업존 등으로 구성했다. 스타벅스 굿즈에 열광하는 MZ세대를 겨냥, 패키지 옵션에서 데이 브레이크를 선택하면 스타벅스의 '2021 서머 프리퀀시 아이템' 중 쿨러 박스 '서머 데이 쿨러'를 랜덤 제공한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr