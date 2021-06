강한승 쿠팡 대표 "물류센터 화재로 심려 끼쳐 몹시 송구"

쿠팡, 덕평 물류센터 화재 관련 입장문 발표

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡이 덕평 물류센터 화재에 대해 사과하고 화재 원인 조사는 물론 사고 수습 과정에서 당국에 적극 협조하겠다고 밝혔다. 구조되지 못한 소방관의 귀환도 기원했다.

18일 쿠팡은 강한승 대표 이름으로 입장문을 내고 이 같이 밝혔다. 강 대표는 "이번 덕평 물류센터 화재로 인해 많은 이들에게 심려를 끼치게 돼 몹시 송구하다"며 "화재 원인 조사는 물론 사고를 수습하는 모든 과정에서 최선을 다해 당국에 적극 협조하겠다"고 했다.

이어 강 대표는 "진화에 나섰던 소방관 한 명이 아직까지 구조되지 못하고 있는 데 대해 안타깝게 생각하며, 쿠팡의 모든 구성원들의 마음을 모아 조속한 구조를 간절히 기원한다"며 "화재 진압을 위해 헌신적으로 애쓰는 소방 관계자에게 깊이 감사드린다"고 했다. 강 대표는 또 "이번 화재로 인해 피해를 입은 이들에게 다시 한 번 사과의 말을 전한다"고 덧붙였다.

